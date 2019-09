Goch : KulTOURbühne zeigt: Das Haus

Goch Eine Komödie wartet am Montag auf die Besucher im Kastell Goch.

(RP) Seit über 20 Jahren leben die Rotemunds in ihrem geliebten Eigenheim am idyllischen Stadtrand. Die Kinder sind aus dem Haus. Ein gutes Leben, eine gute Zeit. Bevor nun aber aus all dem Guten eine stille, langweilige Einöde wird, beschließen sie, das Haus zu verkaufen. Leicht fällt ihnen diese Trennung nicht. Aber zum Glück hat man ja die Lindners gefunden. Ihnen kann man das Haus mit gutem Gefühl verkaufen. Soweit alles bestens! Oder etwa nicht?

Am Montag, 30. September, zeigt die KulTOURbühne Goch im Kastell die Komödie „Das Haus“ von Brian Parks in der theaterlust-Fassung, die erst gerade Premiere hatte. Tickets gibt es für 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) bei der KulTOURbühne im Rathaus (Telefon: 02823 320202, Email: kultourbuehne@goch.de) und online bei www.goch.de. Grandios entwirft Brian Parks eine Konversation, die aber auch wirklich an allen Weichen so falsch abbiegt, dass es eine pure Freude ist. Schwarz ist der Humor, rasant das Tempo. Ein Stück so unterhaltsam wie eine Mischung aus Yasmina und „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“.