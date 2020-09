Auch per Livestream : Public Viewing zur Wahl im Gocher Kastell

Goch Während viele Veranstaltungen zur Wahl am 13. September im Kreis Kleve ausfallen, öffnet das Kastell für Politik und Besucher. Anmelden ist Pflicht, die Präsentation wird zeitgleich auch im Internet-Livestream übertragen.

Es soll keine Wahlparty werden, betonte Bürgermeister Ulrich Knickrehm bei der jüngsten Stadtratssitzung. Die Betonung lag dabei auf Party. Eine Veranstaltung zur Wahl findet in Goch aber trotzdem statt. Am Wahlsonntag, 13. September, öffnet das Kastell für Politik und Besucher. Was einigermaßen überraschend ist, da der Kreis Kleve die traditionelle Präsentation der Ergebnisse im Kreishaus genauso abgesagt hatte wie die Stadt Kleve die ihre. In der Weberstadt aber hat man das Kastell, in dem ja auch zuletzt der Rat tagte. Und das biete genug Raum für solch eine Veranstaltung, wie die Verwaltung argumentiert