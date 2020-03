Bilanz des Jahrestreffens : Kolpingchor Goch ist um Nachwuchs bemüht

(RP) Die Sänger vom Kolpingchor Goch trafen sich zur Jahreshauptversammlung im Hotel Litjes. Der 1. Vorsitzende, Jürgen Hemmers, konnte 40 Sänger und den 1. Vorsitzenden der Kolpingsfamilie, Franz Josef Angenendt, begrüßen.

Neben Neuwahlen wurde ein Ausblick auf die Pfingstfahrt nach Limburg an der Lahn sowie auf die anstehenden Termine gegeben. So wird eine afrikanische Messe vorbereitet, deren Erstaufführung am 24. Mai in Arnold Janssen vorgesehen ist. Höhepunkt 2020 wird das vorweihnachtliche Konzert am 6. Dezember (Nikolaustag) mit dem befreundeten Grenslandmannenkoor Siebengwald in der Aula des Collegium Augustinianum Gaesdonck sein. Die Sopranistin Maria Klier und die Konzertpianistin Anja Speh konnten bereits verpflichtet werden.