Mit Heroldin Das ist das Kinderprinzenpaar in Goch

Denn wie hat Prinzessin Ella I. es auf ihrer Kür so schön zu ihrem Prinzen gesagt: „Jetzt ist sie da, die Frauenquote! Als Prinz bist du jetzt hier der Exote.“ Denn Sophia ist die erste Heroldin im Gocher Kinderkarneval. Sicher werden sie in den kommenden Wochen auch einige Auftritte gemeinsam mit dem großen Gocher Prinzenpaar erleben dürfen. Als Höhepunkt wartet der Gocher Rosenmontagszug am Ende der Session auf die drei. Mit einem eigenen Wagen, den die Wagenbauer des Kolping Karneval Komitee Goch in jedem Jahr für das Kinderprinzenpaar bauen, werden sie dann durch die Gocher Innenstadt fahren und dem Publikum Bonbons zuwerfen.