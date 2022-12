Adventliche Musik Kolping-Chor Goch lädt ein zum Weihnachtskonzert

Konzerte dieser Art wurden bereits 2003 in Gaesdonck sowie 2013 und 2016 in der Kirche Asperden und 2019 im Kloster Graefenthal durchgeführt. Außerdem gab es Mitwirkungen an Weihnachtskonzerten in der Klever Stiftskirche Kleve, in Hout Blerik (NL) und Gesangsbeiträge auf den Weihnachtsmärkten in Goch. Das geplante große Konzert für das Jahr 2020 fiel Corona zum Opfer und wird nun endlich in der Arnold-Janssen-Kirche Goch nachgeholt.