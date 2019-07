Hassum : König Jörg I. Lewin regiert in Hassum

Königspaar Jörg und Sandra Lewin mit Tochter Lara Marie. Foto: Schützen

Goch-Hassum ) Die Sonne meinte es in diesem Jahre etwas zu gut beim diesjährigen Königsschießen der St. Willibrord-Schützen in Hassum. Es konnten sich nicht so viele Schützen für eine Teilnahme am traditionellen Königschießen begeistern und auch die sonstigen Besucher waren nicht so zahlreich erschienen, wie man es ansonsten gewohnt ist.

Trotzdem wurde ein schöner Nachmittag daraus, begonnen wurde wieder mit dem Gottesdienst in der St.Willibrord-Pfarrkirche.

Der vom Schießmeister Franz Janßen hergestellte Vogel musste dann auch schon schnell „Federn“ lassen. Mit dem 52. Schuss konnte Anne Gipmann, die noch amtierende Königin der Bruderschaft, die Kopf erringen, der rechte Flügel ging mit dem 92. Schuss an Walter Bechmann, der linke Flügel dann mit dem 107. Schuss an Karin Goemans und zu guter Letzt errang Gerd Roelofs mit dem 143. Schuss den Stoss des Vogels.

Nach einer kurzen Pause wurde dann zum Schießen auf die Königswürde aufgerufen. Jörg Lewin machte es relativ kurz und ließ mit dem 202. Schuss den Rest des Vogels zu Boden fallen. Brudermeisterin Gitti Verhülsdonck überreichte dem zukünftigen König das Romfahrerkreuz, welches der zukünftige König bis zur offiziellen Übergabe der Königsinsignien mit der Kirmes in Hassum Ende August trägt.