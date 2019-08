Asperden : Norbert Peters ist der neue König von Asperden

Beim Vogelschießen des Schützenvereins traf der neue Regent mit dem 194. Schuss. Beim Bogenschießen setzte sich das Team „Der Wallachclub“ durch.

(RP) Das traditionelle Vogelschießen des Schützenverein Asperden ging auf dem Schulhof der Niers-Kendel-Schule über die Bühne. Die Schützen traten nach einem Umzug durchs Dorf zum Wettkampf um die Pfänderpreise an. Der Kopf fiel mit dem 50. Schuss und glücklicher Schütze war Josef Flören. Der linke Flügel saß sehr fest, so dass dieser erst mit dem 162. Schuss von Maximilian Füth zu Boden fiel. Überglücklich war Thomas Fourné als er mit dem 204. Schuss den rechten Flügel runter holte. Im elften Durchgang gelang des dann Jochen Strötges mit dem 233 Schuss den Schwanz zu schießen.

Zeitgleich lieferten sich elf Mannschaften einen Wettstreit beim Bogenschießen. Jeweils fünf Schützen traten an, um sechs Pfeile in die Mitte der Zielscheibe zu platzieren. Der Titelverteidiger und mehrfacher Sieger, der Kegelclub „Die Namenlosen“ kam trotz guter Schießleistung mit 266 Ringen nur auf Platz 4. Den dritten Platz belegte die Mannschaft des SV Asperden. Mit den Incredibles trat eine Familienmannschaft an, deren Teilnehmer oftmals die Einzelwertung gewonnen hatten. So war Kordula Strötges mit 58 Ringen die beste Teilnehmerin. Die Familie wurde unterstützt durch einen Bogenschießen-Neuling, den Freund der jüngsten Tochter. Dieser erzielte hervorragende Schießergebnisse und durfte später noch zum Stechen um den Tagessieg antreten. Insgesamt reichte die Leistung mit 268 Ringen knapp nur zum zweiten Platz. Den Sieg errang „Der Wallachclub“ mit hervorragenden 269 Ringen. Teammitglied Markus Schreurs trat aufgrund seines Schießergebnisses von 59 Ringen zum Stechen mit Patrick Andraschko an und holte sich mit einer 10 den herausragenden Tagessieg. Alle Mannschaften erhielten eine Urkunde.