Kalkar : BSV Kalkar lädt zum Königschießen

kalkar Nachfolger für das Königspaar Dirk Scholten und Daniela Quindeau gesucht.

(RP) Die Bürgerschützen aus Kalkar suchen den Nachfolger für das Königspaar Dirk Scholten und Daniela Quindeau. Am ersten Festwochenende treffen sich am heutigen Freitag, 19. Juli, alle Helfer. Jede(r) ist hier willkommen- zum Herrichten des Festplatzes und Aufbau des Vogelschießstandes ab 17 Uhr auf dem Marktplatz. Nach der Arbeit gibt es ab 20:30 Uhr ein Beisammensein für alle Schützen mit Begleitung, bei kühlen Getränken und Grillen. Am Samstag, 20. Juli, ist um 15.30 Uhr das Antreten aller Schützen und Jungschützen vor dem „Marktstübchen“. Nach der Abholung des amtierenden Königspaares marschiert der Festzug zur Totenehrung auf dem Friedhof. Königschießen und das Prinzenschießen beginnen gegen 17 Uhr auf dem Marktplatz. Später in den Abendstunden, nachdem Kopf und Flügel gefallen sind, werden die Orden verliehen und es gibt ein Schauschwenken der Fahnenschwenker.