Uedemerbruch : Könige in Uedemerbruch gesucht

König Willi Ingenbleek und seine Ehefrau Mechtild. Foto: Verrein/Verein

Uedem/UEDEMERBRUCH (RP) An Christi Himmelfahrt, also am kommenden Donnerstag den 30. Mai, lädt die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Uedemerbruch zum traditionellen Königsschießen ein. Auf dem Uedemerbrucher Dorfplatz beginnt die Veranstaltung um 14.30 Uhr mit einem kurzen Festumzug durch den Ortskern.

Im Anschluss beginnen die Schießwettbewerbe bei gemütlicher Atmosphäre mit kühlen Getränken und Imbissstand. In der beliebten Cafeteria werden selbstgebackene Kuchen von den Vorstandsfrauen angeboten. Für die musikalische Begleitung sorgt der Musikverein „Heimatklänge“. Abwechslung für die jungen Besucher bieten unter anderem eine Hüpfburg und das Lasergewehrschießen.

Im Verlauf des Nachmittags findet dann das Kinderkönigsschießen statt, bei dem eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die amtierende Kinderkönigin Maja Schiltauer gesucht wird. Daran können alle Schulkinder aus Uedemerbruch, sowie die Kinder auswärtiger Vereinsmitglieder teilnehmen.