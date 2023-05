Neuer Standort „Pasanini“ zieht an den Markt Goch

Die Tische und Stühle, die derzeit auf der Gastronomie-Seite des Gocher Marktplatzes stehen, gehören alle zum Eiscafé „Teatro“. Bei gutem Wetter sitzt man dort gerne, trinkt Kaffee oder gönnt sich einen Eisbecher. In den vergangenen Jahren war die Alternative zu diesem Angebot das Lokal „König am Markt“, eine Biergaststätte mit bürgerlicher Küche. Geführt hat sie Thomas Geist, bekannt als Fußballtrainer des Landesligisten SV Hönnepel/Niedermörmter. Geist ist erkrankt und kann seinen geschäftlichen Aufgaben nicht mehr nachkommen; auch seine Kneipe in Kalkar hat er geschlossen. Anfang Februar war Schluss mit dem „König am Markt“, Pächter sind nun Slaven und Pasana Federici, die bisher das „Pasanini“ in der Vosstraße betreiben.