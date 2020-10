Konzert in Goch : Kabarettist JP Weber bringt Kölsches ins Kastell

Konzert in Goch

Goch Das Konzert im März, das im Goli geplant war, war wegen Corona ausgefallen. Jetzt soll es im November im Gocher Kastell nachgeholt werden. Alt und neue Lieder mit Herz und ein wenig Wehmut.

(RP) Kölsches Liedgut mit Herz und Humor: Dafür steht JP Weber, der bereits im März in Goch hätte auftreten sollen, von Corona aber davon abgehalten wurde. Jetzt wird das Konzert nachgeholt und es gibt noch Tickets: Der Solo-Auftritt „Vun all minger Fähler“ findet am Freitag, 6. November, ab 20 Uhr im Kastell statt. Die Kultourbühne und Live Production präsentieren. Die Goli-Eintrittskarten vom 27. März behalten ihre Gültigkeit.