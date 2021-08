Sperre in Pfalzdorf : Klever Straße wegen Sanierung gesperrt – Umwege nötig

Unvermittelt landen seit Dienstag Verkehrsteilnehmer an der Baustelle Klever Straße in Pfalzdorf. Eine Durchfahrt ist nicht möglich.

GOCH-PFALZDORF Die Klever Straße ist die wichtigste Verbindung zwischen Goch und der Kreisstadt. Sie ist jetzt für mindestens sechs Wochen gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

(RP) Über den Zustand der Klever Straße und insbesondere ihres Radweges klagen Gocher seit Jahren. Jetzt soll zumindest in einem Teilbereich eine Verbesserung erreicht werden: Bei einem Teil der Klever Straße erfolgt seit dieser Woche eine Deckensanierung der Fahrbahn und der Radwege. Dazu ist allerdings eine Vollsperrung der Klever Straße nötig, die gleich am ersten Tag für Verwirrung sorgte. Zwar informierte die Stadt auf ihrer Internetseite, aber eine frühzeitige Beschilderung mit Umleitungsempfehlung fehlte am Dienstagmorgen noch. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer fuhren unbesorgt dem Baustellenbereich entgegen – und kamen nicht weiter.

Es handelt sich zwar nur um ein kurzes Stück Wegs, das hat es aber in sich: Der Großteil des Verkehrs zwischen Goch und Kleve fließt über die Klever Straße. Wer vor der Absperrung an der Abzweigung Am Mooshof landet, muss die Sperrung weiträumig umfahren. Bis zum Gocher Berg ist die Durchfahrt nicht möglich. Gut, wer sich da auskennt. Eine Möglichkeit, nach Kleve zu kommen, ist es, über den Ring bis zur Hervorster Straße zu fahren, eine andere, über die Pfalzdorfer Straße und die Reuter Straße zur B 9 zu gelangen.