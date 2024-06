Nach dem Großbrand Wie geht es fürs Pfadfinderhaus in Uedem weiter?

Gesellschaftliches Leben im Pfadfinderhaus am Uedemer Ostwall? Das ist nicht in Sicht, nachdem ein Brand im Dezember 2020 für große Schäden gesorgt hatte. Grund für das Feuer war wohl ein technischer Defekt. Die Gemeindeverwaltung hatte danach errechnet, dass die Brandsanierung 17.500 Euro kosten würde. Um das Gebäude komplett wieder nutzbar zu machen, wäre wohl ein Betrag von mehr als 300.000 Euro nötig. Die Uedemer Lokalpolitik entschied, bloß für die Herrichtung zu sorgen. Die Folge: Zum Aufenthalt kann das Pfadfinderhaus nicht mehr genutzt werden. Veranstaltungen oder Vereinsleben sind also ausgeschlossen.