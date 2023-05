Teilhabe an der Gesellschaft Was einer wie Runkel zu sagen hätte

Runkel ist 83 Jahre alt, hatte schon zwei Schlaganfälle, war mental nicht immer so gut dabei wie heute. Er hat viel erlebt, das ihn gefordert hat. Die erste Ehefrau an den Alkohol verloren, im engen Umfeld mit Krankheiten und anderen Situationen konfrontiert, beruflich Höhen und Tiefen erlebt. Runkel war Metzgermeister, hat zuletzt die Fleischtheke in einem Gocher Supermarkt betrieben und blieb als Rentner in Goch wohnen, entschlossen, sich in die Gesellschaftlich einzubringen. Der Tischtennisspieler und Boxer machte mit 68 den Übungsleiterschein und boxte dann mit Jugendlichen – gerne auch mit solchen, die als „schwierig“ galten.