Corona-Lernen : Grundschüler machen Mut

Goch Das Plakat soll in den „echten“ Ferien für frohe Momente sorgen.

(nik) Grundschüler konnten in den vergangenen Wochen ebenso wenig wie ältere Jugendliche miteinander lernen. Sie nutzten zu Hause einige zur Verfügung gestellte Materialien, manche übten auch mit einer Online-Plattform. Die Gocher Liebfrauenschule zum Beispiel hat „virtuelle Klassenzimmer“ eingerichtet. Ann-Christin Weßels zum Beispiel, die Klassenlehrern der 2b, hat ihre Jungen und Mädchen auf diese Weise zueinander gebracht. So wurde es – auf räumliche Distanz, wohlgemerkt – sogar möglich, eine gemeinsame Collage zu erstellen. Ein Plakat, das vermutlich vielfach ausgedruckt wird und in dieser schweren Corona-Zeit Mut macht.

Jens Lange, der die Klasse als Vater medial ein wenig unterstützt, erklärte unserer Redaktion die Kinder hätten sich in einer Videokonferenz getroffen und dabei erfahren, was zu tun war: Jeder der 24 Zweitklässler hat nach konkreten Vorgaben ein Wort auf ein Blatt Papier geschrieben. Dann ließen sie sich mit dem Papierbogen in den Händen von jemandem zu Hause fotografieren. Per WhatsApp wurden die Fotos der Lehrerin zugeschickt, die daraus die große Collage zusammenstellte. In den „echten“ Ferien soll sie für viele frohe Momente sorgen.