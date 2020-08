Umweltschutz im Kreis Kleve : Tauschen und Verschenken statt einfach Wegwerfen

Uedem Zwei neue Internetseiten der Kreis Klever Abfallwirtschaft informieren über Möglichkeiten der Müllvermeidung. Eine Variante sei das Verschenken.

Bedingt durch die Corona-Krise und den damit verbundenen Lockdown hätten die Entsorgungszentren in diesem Frühjahr ein übernormales Sperrmüll-Aufkommen verzeichnet. Die Anlieferungen hätten die übliche Menge um 70 bis 80 Prozent überschritten. Es koste immer viel Zeit und Personal, die Dinge zu sichten, Holz und Metall zu trennen, Elektrogeräte zu prüfen. Was einmal zur Entsorgungsstation gebracht wird, hat seinen eigentlichen Zweck für immer erfüllt. „Ein Schrank im Sperrmüll wird nie wieder als Schrank genutzt“, so Zellner. Grundsätzlich sei jedes Zuviel an Müll ein ökologisches und ökonomisches Problem, betont Janßen. So befasse sich die zweite Internetseite mit dem Thema Lebensmittel. Umfassende Information erhält der Nutzer unter www.lebensmittel.kkagmbh.de. Hier erfährt er aktuelle Daten, Zahlen und Fakten über die Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Gegliedert nach Zielgruppen wie Privathaushalte, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen werden gezielt Einkaufstipps und Verwendungsmöglichkeiten von Resten genannt. Die Zusammenhänge zwischen Einkaufsverhalten der Verbraucher und den Müllbergen werden erklärt. Begriffe wie Mindesthaltbarkeit und Verfallsdatum werden unterschieden und erläutert. „Schon ganz einfache Tipps zu Einkauf und Lagerung können helfen“, so Gertrud Kannenberg, Abfallberaterin der KKA. Auch kreative Resteverwertung könne die Lebensmittelverschwendung reduzieren und am Ende auch bares Geld sparen.