Goch : Aal-Volker ruft zum Kirmes-Flachsmarkt

Lautstark und frech: die Marktschreier, die Fisch wie Aal-Volker, aber auch Wurst, Käse oder Blumen auf dem Flachsmarkt verkaufen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Am letzten Dienstag im Oktober findet traditionell der erste große Gocher Flachsmarkt des Jahres statt. Bereits das Wochenende davor steht im Zeichen der Herbstkirmes, die am Samstag eröffnet wird.

Von Anja Settnik

Mancher kommt wegen der frechen Marktschreier, die mit immer gleicher Inbrunst Fisch, Wurst oder Blumen anpreisen. Kenner hoffen darauf, den Schuhputzer anzutreffen oder verabreden sich zum Reibekuchen essen, wieder andere sehen sich möglichst diskret nach winterwarmer Leibwäsche um. Gochs Flachsmarkt hat nicht nur Tradition, sondern auch viele Fans, die zum Teil aus der weiteren Nachbarschaft herbei kommen. Sie parken ab dem frühen Morgen überall, wo Platz ist, und kehren Stunden später mit Taschen und Tüten beladen zu ihren Fahrzeugen zurück. Am kommenden Dienstag, 29. Oktober, ist mit diesen Eindrücken wieder zu rechnen. Zum Ende der Herbstkirmes, die bereits am Samstag beginnt. Um 15 Uhr wird der Bürgermeister das Freibier-Fass anstechen.

Die Herbstkirmes wird auch in diesem Jahr auf dem Marktplatz aufgebaut. Einbezogen werden die Straßenzüge auf der West- und der Südseite des Marktes. Dort gibt es dann den bewährten Mix aus Kinder- und Erwachsenenfahrgeschäften sowie Ausschank, Imbiss, Verlosung und Co. Die Eröffnung der Herbstkirmes am Samstag, 26. Oktober 2019 um 15 Uhr will Bürgermeister Ulrich Knickrehm persönlich vornehmen.

Info Termine rund ums lange Wochenende Kirmes Der Rummel wird offiziell am Samstag, 15 Uhr, mit dem Anschlag des Freibier-Fasses durch den Bürgermeister eröffnet. Einkaufs-Sonntag Ab 13 Uhr dürfen am Sonntag die Geschäft der Innenstadt geöffnet sein. Dazu bietet der Werbering ein Unterhaltungsprogramm. Flachsmarkt Kenner kommen am frühen Dienstagmorgen. Parken am besten etwas auswärts.

Da verkaufsoffene Sonntage an ein Stadtfest angebunden sein müssen, passt der Kirmessonntag gut, um die Geschäfte für die Kundschaft zu öffnen. An diesem Tag lädt der Werbering Goch in die Innenstadt ein. Die vielen Aktionen sind mit „Goch genießen – Das Fest aller Sinne“ überschrieben. Banner an den wichtigen innerstädtischen Straßen machen schon seit Tagen neugierig darauf.

Der erste Flachsmarkt am Dienstag, 29. Oktober, beginnt in den frühen Morgenstunden. Der Rundlauf über Brückenstraße, Steinstraße und Bahnhofstraße erstreckt sich wieder bis zur Feldstraße. Auch der Balfourweg ist mit einbezogen. Es werden bis zu 270 fliegende Händler erwartet. Damit ist und bleibt der Flachsmarkt das größte Freiluft-Kaufhaus am Niederrhein. Gekauft werden kann nahezu alles, was mit dem Haushalt zu tun hat – vom Apfelmesser bis zum Zwiebelschneider – aber auch Leckeres, Schönes, Sachen zum Anziehen oder zum Schmücken von Haus und Hof. Der nahe Advent wird ebenfalls berücksichtigt.

Der Wochenmarkt findet am Freitag, 25. Oktober, auf der Mühlenstraße zwischen der Marktstraße und der Arnold-Janssen-Straße statt. Am Dienstag, 29. Oktober, sind die Markthändler auf der Markt-Ostseite und der Frauenstraße zu finden. Seit Dienstag, 22. Oktober, ist der Marktplatz fürs Parken gesperrt, der Autoverkehr wird Richtung Herzogenstraße abgeleitet. Das bleibt so bis Mittwochmorgen, 30. Oktober; auch der Frauentorplatz ist so lange gesperrt. Seit Mittwoch, 23. Oktober, sind zudem die Straßenzüge Markt-Südseite und Markt-Westseite gesperrt.

Ob in der Schiffschaukel wie auf dem Archivfoto oder auf anderen Karussells: Für kleine und große Mutige gibt es viel zu erleben. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)