Königschießen, Oldtimertreff und Kirmes In Pfalzdorf wird zwei Wochen am Stück gefeiert

Wenn alle Eindrücke dieser Tage verarbeitet sind, steht die Kirmes an. Sie beginnt am Freitag, 8. September, mit einem Gottesdienst in St. Martinus und endet am Montag, 11. September, mit dem Familientag, für den sich die Schausteller wie immer besonders ins Zeug legen. Bei der Verlosung sind drei Heißluftballonfahrten und weitere wertvolle Preise zu gewinnen. Aber aufgepasst: Ausgehändigt wird der jeweilige Gewinn nur demjenigen, der auch vor Ort ist. Also besser ausgiebig mitfeiern.