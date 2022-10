Endlich wieder Volksfest in Uedem : Keppelner Kirmes mit Festumzug

Live auf der Bühne steht am Samstag, 8. Oktober, die Band „6th Avenue“ bei der Keppelner Kirmes.

Keppeln Das Queekendorf feiert vom 7. bis zum 10. Oktober rund um die Bürgerbegegnungsstätte. Und nach der Corona-Pause gibt es auch wieder das Festzelt mit viel Musik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Partymusik, Festumzug und der Geruch von Popcorn und gebrannten Mandeln am Autoscooter: Vier Tage lang wird in Keppeln Kirmes rund um die Bürgerbegegnungsstätte Zur Dorfschule gefeiert – anders als im vergangenen Jahr dürfen sich die Gäste nun wieder auf die traditionell gute Atmosphäre im Festzelt freuen. Offiziell geht es am Samstag, 8. Oktober, mit dem Fassanstich um 15 Uhr los, parallel feuert die St.-Sebastianus-Bruderschaft ihre Böllerkanone ab. An der Dorfschule schlägt Bürgermeister Rainer Weber das erste Fass an und verteilt Freibier, während die Kinder kostenlos mit dem Karussell fahren dürfen.

Pünktlich um 7 Uhr beginnt am Sonntag, 9. Oktober, das Kirmeswecken mit dem Musikverein König David, ab 9.30 Uhr wird der Gottesdienst in St. Jodokus gefeiert, musikalisch gestaltet durch den Kirchenchor St. Cäcilia Keppeln. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal folgt der Festumzug aller Vereine und Gruppen durch das Dorf, der am Bolzplatz endet. Dort werden die Teilnehmer und Kirmesgäste von den Fahnenschwenkern begrüßt, bevor die Sebastianus-Schützen Salut schießen. Zum traditionellen Kirmesfrühschoppen, der um 11.30 Uhr beginnt, gehören das Platzkonzert des Musikvereins König David sowie der Gardetanz des Queekenballetts.

Montagabend, 10. Oktober, wird ab 20 Uhr Alleinunterhalter Roland Zetzen mit Tanz- und Unterhaltungsmusik für die richtige Stimmung zum Kirmesendspurt sorgen. Ein weiterer Höhepunkt ist die große Verlosung von Fortuna Keppeln, außerdem wird beim Dorf-Duell ermittelt, welche Gruppe in diesem Jahr den „Goldenen Stein“ mit ins Vereinsheim nehmen darf. Der Eintritt ist sowohl am Sonntag als auch am Montag frei.