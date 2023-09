Volksfest steht bevor Kirmes in Keppeln findet diesmal auch mit Disco für Kinder statt

Pünktlich um 7 Uhr beginnt am Sonntag, 8. Oktober, das Kirmeswecken mit dem Musikverein König David, ab 9.30 Uhr wird der Gottesdienst in St. Jodokus gefeiert, musikalisch gestaltet durch den Kirchenchor Cäcilia Keppeln. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal folgt der Festumzug aller Vereine und Gruppen durch das Dorf. Am Bolzplatz werden die Teilnehmer und Kirmesgäste um 11.30 Uhr von den Fahnenschwenkern begrüßt, bevor die Sebastianus-Schützen Salut schießen. Zum traditionellen Kirmesfrühschoppen in der Dorfschule gehört das Platzkonzert vom Musikverein König David. Außerdem wird der neue Ordensträger der Queekespiere verkündet. „Uitruuper“ Stephan Hünting verrät um 13.30 Uhr, wer mit dem „Orden van et Möökeshüss“ ausgezeichnet wird, bevor das Queekenballett loslegt. Ganz neu ist die Kinderdisco am Kirmesmontag, 9. Oktober, von 17 bis 19 Uhr im Festzelt. Es gibt Preise zu gewinnen. Während die Kinder tanzen, können die Erwachsenen beim Dämmerschoppen die Kirmes langsam ausklingen lassen. Ab 20 Uhr ist dann nochmals Party mit der Liveband „Two4you“, der Eintritt ist an diesem Abend frei.