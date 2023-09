Bierpong, Schützen und kostenloses Eis Drei Tage lang Kirmes in Asperden

Traditionell am Sonntag nach dem 17. September feiern die Asperdenerinnen und Asperdener das Kirchweihfest ihrer St.- Vincentius-Kirche. Daher gibt es auch in diesem Jahr vom 22. bis 24. September ein buntes Kirmesprogramm rund um die Kirche und die Gaststätte „Zum Schwan“. Der Startschuss fällt am Freitag um 18 Uhr mit dem Umzug aller Asperdener Vereine zur Kirmeseröffnung auf dem Knobbenhof mit anschließendem Fassanstich.