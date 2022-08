Kirmes steht an : Schützenverein und Initiative feiern in Nierswalde

Das Schützenfest in Nierswalde steigt wieder. Foto: Schützen Nierswalde

Goch-Nierswalde Vom 12. bis 14. August ist Kirmes. Gerade auch für die ganz jungen Gäste wird Vieles geboten. Beim „Offenen Vogelschießen“ kann jeder mitmachen.

In Nierswalde laufen die Vorberietung auf das Kirmes-Wochenende vom 12. bis 14. August. In diesem Jahr wird es am Sonntag ein Kinderfest der Initiative „Für Kinder und Natur in Nierswalde“ auf dem Sportplatz geben.

Folgender Ablauf ist für das Kirmes-Wochende vorgesehen: Den Kirmesauftakt bildet am Freitag, 12. August, ab 19 Uhr, die „Cornhole Dorfmeisterschaft“ in der Mehrzweckhalle Nierswalde. Hier sind Vereine, Nachbarn, Freunde eingeladen, Mannschaften zu stellen. Großer Spaß beim sportlichen Wettkampf soll den Gästen geboten werden.

Der Höhepunkt aus Schützensicht ist der Krönungsball am Samstag, 13. August. Ab 17 Uhr findet zuvor traditionell Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Nierswalde statt. Gegen 18.30 Uhr treffen sich die Schützen und die eingeladenen Gastvereine, um die Proklamation des neuen Königs Walter und seiner Königin Ute (Alexy) vorzunehmen. Anschließend gibt es den Umzug der Schützenfamilie durch das Dorf. Gegen 20 Uhr steigt dann der große Krönungsball in der Mehrzweckhalle.

Das Kinderfest der Initiative beginnt am Sonntag um 11 Uhr auf dem Sportplatz Nierswalde. Es wird Hüpfburgen in allen Varianten und viele weitere Angebote für Kinder geben. Jedes Kind bekommt ein Los, um bei der großen Tombola mitzumachen. Ganz wichtig: Für Kinder ist an diesem Tag alles kostenfrei, inklusive dem Angebot der Pommesbude und der Getränke.

Ebenfalls am Sonntag, findet ab 13 Uhr das „Offene Vogelschießen“ des Schützenvereins im und am Schützenhaus, direkt am Sportplatz statt. Dörfler, Freunde und Verwandte sind eingeladen, sich einmal selbst beim Vogelschießen am Gewehr auszuprobieren.

Die Mitglieder des Schützenvereins und der Initiative freuen sich auf ein tolles Festwochenende mit vielen Gästen.