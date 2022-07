Volksfest : Kirmes in Uedemerbruch startet am Samstag

Kirmes in Uedemerbruch startet am Samstag

Uedemerbruch Eingeleitet wird die „Brucher Kirmes“ am kommenden Samstag, 9. Juli, mit der Kirmesparty. Am Sonntag gibt es wieder den Familiennachmittag.

Ausnahmezustand herrscht am kommenden Wochenende von Samstag bis Dienstag am Dorfplatz in Uedemerbruch. Eingeleitet wird die „Brucher Kirmes“ am Samstag, 9. Juli, mit der Kirmesparty. Für diejenigen, die es etwas ruhiger mögen, wird ein gemütlicher Biergarten aufgebaut. Gestartet wird ab 20 Uhr mit Freibier. Im Kirmeszelt legt das DJ-Team Balu auf. Informationen zur Veranstaltung und zum Vorverkauf gibt es unter www.st-hubertus-uedemerbruch.de.