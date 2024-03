15 Stationen Jesu Kirchenkreis Kleve bekommt Kreuzweg von Künstler geschenkt

Es ist ein Fall von Win-Win: Ein Künstler, der sein Atelier aufgab, hat einen Platz für einen Teil seiner Bilder gefunden, und die Diakonie im Kirchenkreis Kleve kann nicht nur ihre weißen Wände ansprechend aufwerten, sondern bei Bedarf auch mit Menschen über die Inhalte sprechen oder die Arbeiten ausleihen, wenn etwa eine Kirchengemeinde Interesse am Thema hat. Der in Geldern lebende Kunstpädagoge Hansjörg Krehl, der lange Zeit in Krefeld und zuletzt in Linn seine Arbeiten zeigte, kennt Pfarrer Joachim Wolff noch aus der Zeit, als er für die evangelische Kirche in Wesel-Büderich einen Kreuzweg schuf (und Wolff dort Pfarrer war). Vor kurzem trafen sich die beiden Männer wieder, und Wolff wurde eine Schenkung angeboten. „Da musste ich erst ein paar Tage drüber nachdenken, denn mit einem Geschenk geht man auch eine Verantwortung ein. Aber die Reihe passt zu uns und wird gerade in der Karwoche bestimmt auch zum Nachdenken anregen.“