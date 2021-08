Goch : Kirchenhistoriker Arnold Angenendt aus Asperden gestorben

Prof. Angenendt starb kurz vor seinem 87. Geburtstag. Foto: AA

Goch Er hat Studenten und andere historisch und theologisch Interessierte begeistert und viel beachtete Bücher geschrieben. Jetzt ist der Kirchenhistoriker Arnold Angenendt aus Goch knapp 87-jährig gestorben.

(nik) Arnold Angenendt, bedeutender Kirchenhistoriker mit Wurzeln in Asperden, ist jetzt mit 86 Jahren gestorben. Er wird am Montag in Münster zu Grabe getragen. Der emeritierte Professor für Kirchengeschichte, selbst Priester und Theologe, war am Niederrhein sehr bekannt, nicht nur, weil er dort aufwuchs, sondern weil er auch immer wieder gern zu Vorträgen in seine Heimat kam.

Dr. Dr. hc Arnold Angenendt wurde am 12. August 1934 in Goch geboren, wo er mit seinen Brüdern auf einem Hof in Asperden aufwuchs. Nach seinem Abitur auf der Gaesdonck studierte er Katholische Theologie und Geschichte in Münster und wurde am 2. Februar 1963 im Dom zu Münster zum Priester geweiht. 1971 erlangte er seine Promotion und habilitierte 1975 in Katholischer Theologie.1976 wurde er als Professor für Kirchengeschichte an die Universität Bochum berufen. 1981 kehrte er nach Münster zurück, wo er bereits als Assistent gearbeitet hatte.

Nach zwei Jahren als Liturgiewissenschaftsprofessor übernahm er 1983 den Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte. Ihn hatte er bis zur Emeritierung 1999 inne und erwarb sich in diesen Jahren seinen ausgezeichneten Ruf als profunder Kenner der mittelalterlichen Kirchengeschichte. Als Ruheständler forschte er weiter an „Religion und Politik“ der Uni Münster. Vielen Asperdenern war er als „Nöll“ gut bekannt, da er sich zeitlebens neben seinen Forschungs- und Lehrarbeiten mit seiner Heimat verbunden fühlte.

Prof. Angenendt starb vier Tage vor seinem 87. Geburtstag. Das Requiem für Arnold Angenendt wird am Montag, 16. August, um 9.30 Uhr in der St.-Theresia-Kirche Münster gefeiert. Um 11 Uhr schließt sich die Beisetzung auf dem Zentralfriedhof in Münster an. Auch am Niederrhein wird des Verstorbenen gedacht, wie die Pfarrgemeinde Gocher Land mitteilt: Am Samstag, 21. August, sind alle Freunde des großen Asperdeners 10 Uhr in die St.-Vincencius-Kirche eingeladen, um dort einen Gedenkgottesdienst zu feiern.

