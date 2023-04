An den Ostertagen Lichtinstallation in der Pfarrkirche Maria Magdalena

Vom Gründonnerstag an können Gocher ihre Hauptkirche St. Maria Magdalena in besonderer Atmosphäre erleben. Anlässlich des 700-jährigen Altarjubiläums wird der Innenraum des katholischen Gotteshauses bis Ostermontag mit verschiedenen Farben beleuchtet. Der Veranstaltungstechniker Axel Holl sorgte für die technische Umsetzung. Wer die Installation erleben möchte, ist dazu von Donnerstag bis Samstag von 13 bis 21 Uhr eingeladen und an den beiden Osterfeiertagen von 8-16 Uhr, also auch während der Messen. Los geht es mit Grün und Orange, an Karfreitag steht das violette Licht für die Trauer am Tag der Kreuzigung, zur Auferstehungsfeier darf es dann helles Gelb und Rot sein. Die Gemeinde wünscht sich, dass die Kirchenbesucher die besondere Stimmung wahrnehmen und sich von den Farbstimmungen inspirieren lassen. Vielleicht falle der bewusste Umgang mit der christlichen Botschaft auf diese Weise manchem leichter. Im Laufe des Jubiläumsjahres wird die Arnold-Jannsen-Gemeinde den Gochern noch weitere Angebote machen. Das „Einpendeln“ der Gesamtschüler, die im Kirchenraum das Foucaultsche Pendel imitiert hatten, war dazu der Anfang. Eine Festwoche mit Orgelmusik, Führungen, Geselligkeit und einer Wallfahrt findet im September statt.