Kino Goch : Elvis Presley: 159 Minuten vom „King of Rock`n`Roll

Elvis Presley: 159 Minuten vom „King of Rock`n`Roll

Goch Der besondere Film am Donnerstag im Goli-Theater zeigt einen der größten Stars der Musikgeschichte und Menschen aus seiner engsten Umgebung.

(nik) Auch 45 Jahre nach seinem Tod in Memphis/Tennessee ist er für seine Fans überall auf der Welt noch gegenwärtig, seine Musik unvergessen: Elvis Presley , der „King of Rock ´n Roll“, ist einer der berühmtesten Vertreter der Rock- und Popkultur des 20. Jahrhunderts. Im Juni 2022 kam der jüngste diverser Filme und Dokumentationen heraus, das Gocher Kino Goli zeigt den Streifen jetzt. Wer ihn sehen möchte, muss zwei Stunden und 39 Minuten Zeit mitbringen.

Wegen der Pandemie war die lose Reihe „Der besondere Film am Donnerstag“ lange Zeit ausgesetzt. Jetzt nimmt das Goli-Theater sie wieder auf und startet mit der Filmbiografie über den Ausnahmekünstler. Aufgrund der Filmlänge von 159 Minuten startet der Film, der in US-australischer Coproduktion entstanden ist, am Donnerstag, 29. September, um 19.30 Uhr.