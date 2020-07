Kino in Goch : Das Goli zeigt wieder aktuelle Filme

Kino in Goch

Goch Der Gocher Kinoverein Goli zeigt am Wochenende zwei Filme. Freuen kann sich der Nachwuchs auf „Sonic“, außerdem läuft der Streifen „Nightlife“.

(nik) Für den Verein ist wichtig, dass es dank gelockerter Corona-Maßnahmen wieder weiter geht mit dem Goli an der Gocher Brückenstraße. Der Vorsitzende des Vereins, Joachim Lück, informiert über das anstehende Programm: „Am kommenden Wochenende gibt es wieder ein abwechslungsreiches Filmprogramm im Goli Theater: Jeweils um 15 Uhr vorrangig für den Nachwuchs „Sonic the Hedgehog“ (USA, Japan, 2020, Altersempfehlung ab 9 Jahren). Der Eintritt kostet vier Euro.

Sonic (gesprochen von Julien Bam) ist mit seinen 15 Jahren ein pubertierendes Powerpaket. Zu seiner eigenen Sicherheit soll er sich auf dem Planeten Erde verstecken. Allerdings gibt es hierfür eine Bedingung: Die Welt soll niemals von seiner Existenz erfahren. Doch das erweist sich für den extrovertierten Igel als schier unmöglich, vor allem im Hinblick auf seine Super-Power, die er erst noch entdecken muss. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf ihn aufmerksam wird. Zum Glück gerät Sonic an Tom (James Marsden), einen zynischen Polizisten, der aber das Herz am rechten Fleck hat. Gemeinsam nehmen es die beiden mit Sonics verrücktem Erzfeind Dr. Robotnik (Jim Carrey) auf, der sie schon bald über den ganzen Planeten jagt.