Kultur : mini-art: Kindertheater mit Radtour

Bruno der Briefträger ist am Sonntag zu sehen. Foto: Stadt Goch/Bas Marien

BEDBURG-HAU / GOCH Das Kinder- und Jugendtheater mini-art aus Bedburg-Hau lädt junge Gocher zu einer Vorführung ein. Die Anreise ist in der Gruppe per Fahrrad geplant.

(RP) In Kooperation mit dem Theater mini-art zeigt die KulTOURbühne Goch am Sonntag, 29. September, in Bedburg-Hau das Stück „Bruno der Briefträger“. Eine abenteuerliche Geschichte – mit einer Prise Nostalgie – über die Reise in einem Paket, einen wichtigen Brief und einen Blumenstrauß. Die Vorstellung im Theater mini-art, Brückenweg 5 in Bedburg-Hau, beginnt um 15 Uhr. Tickets für sechs Euro pro Stück gibt es bei der KulTOURbühne im Gocher Rathaus, Telefon 02823 320202, Email: kultourbuehne@goch.de.

Zusätzlich bietet die KulTOURbühne kleinen und großen Besuchern des Theaterstücks eine Fahrradtour mit Gästeführer Theo Ghijsen an. Los geht´s um 13 Uhr am Kastell Goch mit dem Ziel mini-art in Bedburg-Hau. Dort gibt es eine kleine Stärkung in Form von einem Erfrischungsgetränk und einem Stück Kuchen. Nach dem Theaterstück geht es dann wieder auf schöner Strecke zurück nach Goch. Die Teilnahme an dieser Fahrradtour inklusive Erfrischungsgetränk und Kuchen kostet vier Euro pro Person.