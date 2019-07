Jugend- und Behindertenhilfe : Die „Münze“ soll sicheres Zuhause sein

Goch Der Neubau des Caritas-Kinderheims „Münze“ mitten in Asperden ist fertiggestellt und erwartet seine jungen Bewohner. Zur offiziellen Eröffnung und Einweihung kamen viele Gäste.

Mitten im Dorf lag das Haus mit der Caritas-Wohngruppe der „Münze“ schon lange, aber jetzt ist es nicht nur mitten drin, sondern auch noch neu und architektonisch gelungen. Zwischen Pfarrbüro und Kindergarten liegt das neue Kinderheim Münze in einem schön angelegten Garten und wird von der kommenden Woche an zum Zu Hause für acht Kinder und Jugendliche mit vorwiegend geistigen Beeinträchtigungen, die dort mit ihren Betreuern leben. „Sie sitzen auf gepackten Koffern, weil sie sich so sehr auf den Einzug freuen“, versicherte Caritas-Fachbereichsleiter Jugend und Familie, Dirk Wermelskirchen, bei seiner Begrüßung.

Acht Kinder, die Unterstützung brauchen, weil sie die von ihren Eltern nicht bekommen können. Weil ihre Lebenssituation schwierig ist oder Perspektiven für die Zukunft entwickelt werden müssen, werden die hellen Räume beziehen. Das Haus ist teils zweigeschossig, verfügt über 362 Quadratmeter Wohnraum, freundlich-sonnige Schlafzimmer, funktionelle Nebenräume, ein rollstuhlgerechtes und weitere barrierefreie Bäder, eine geräumige Küche, einen schicken Speiseraum. Und natürlich ein Wohnzimmer, von dem aus die schöne Garten-Terrasse zu betreten ist. Architekt Johannes Peeters erklärt: „Ich habe eine ruhige, klare Architektursprache gewählt, denn die Kinder, die hier leben werden, haben schon genug um die Ohren. Für sie sind Ruhe und Übersichtlichkeit ganz wichtig.“ Froh ist er darüber, genau im Kostenrahmen geblieben zu sein, wofür sich Peeters und Wermelskirchen auch herzlich bei den Handwerkern bedankten. Vielleicht hat die am Haus Arbeitenden auch angespornt, dass sie von Luzia Franzke vom Pfarrbüro immer so gut mit Kaffee versorgt wurden.

Die „Münze“ existiert als Einrichtung in Kleve bereits seit dem 17. Jahrhundert, betreute mal Kinder, mal Arme, mal Alte. Heute bestehen mehrere Wohngruppen, von denen die am Knobbenhof in Asperden eine ist. Den Bau unterstützte übrigens die „Aktion Mensch“, wie erwähnt wurde, denn nicht nur geistig, auch körperlich beeinträchtigte Menschen sollen in dem Haus gut zurecht kommen. Schiebetüren und breite Laufwege werden dabei helfen. Ab Montag ziehen die jungen Bewohner nach und nach ein – ganz in Ruhe. Dann haben sie wie alle anderen Kinder auch erst einmal Ferien.