Kindergartenjubiläum : Kita Maria Magdalena feiert  50-jähriges Bestehen

Goch Wie so ein Jubiläumsfest auszusehen hat, durften die Kleinen selbst bestimmen. Kaplan Pater George hielt zu Beginn einen Wortgottesdienst.

Einige der Anwesenden waren einst selbst Kindergartenkind in dieser Einrichtung. Aber damals sah es noch anders aus am Thomaspädje. Heute, 50 Jahre nach der Eröffnung, ist alles so modern, wie es – ganz anders – sicher auch damals war. Zum Beispiel gibt es keine vier Gruppen mehr, die Kita wurde konzeptuell umgestaltet. Heute gibt es einen „Nestbereich“ für die Kleinsten und einen Bereich für die Größeren, wo sie werkeln, Sport treiben oder malen können. Alles das erfuhren die Gäste der Jubiläumsfeier des Familienzentrums Katholischer Kindergarten St. Maria Magdalena bei der Feier zum Jubiläum.