Kinderfeuerwehr Kalkar : „Kinderflamme“ für Feuerwehrkinder

Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr in Kalkar-Appeldorn haben das Leistungsabzeichen „Kinderflamme“ erhalten. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kalkar Die Feuerwehr Kalkar kümmert sich um ihre Kinder und Jugendlichen. Insgesamt zwölf Löschzwerge haben die „Flämmchen-Prüfung“ bestanden. Dazu mussten sie knifflige Fragen beantworten.

Schon mit sechs Jahren dürfen Kinder in die Feuerwehr. Bei der Kinderfeuerwehr Kalkar auf der Reeserstraße 90 sind im Schnitt 25 Mädchen und Jungen von sechs bis zehn Jahren. Zwölf von ihnen haben bei der erstmaligen Flämmchen Prüfung in Kalkar teilgenommen und bestanden.

In der Vorbereitungszeit mussten die Kinder neben einer kreativen Aufgabe den Notruf, die Aufgaben der Feuerwehr und auch das Retten einer Puppe aus einem dunklen Raum erlernen und abrufen können. Der acht Jahre alte Noah Mut ist seit zwei Jahren bei der Kinderfeuerwehr. „Mir macht das Bergen besonders viel Spaß“, sagt er. Die Prüfung fiel ihm leicht, nicht jedoch das Tragen der Puppe, die sei mit zwölf Kilogramm sehr schwer gewesen, so Noah. Auch Lina Görtz und Ben Smaalders sind seit zwei Jahren bei der Kinderfeuerwehr. Die Dienstabende machen ihnen zwar Spaß, allerdings könnten sie sich auch künftig vorstellen, in die Freiwillige Feuerwehr zu gehen. „Wenn ich groß bin, möchte ich den Menschen helfen“, sagt der acht Jahre alte Ben Smaalders.

info Die Kinderfeuerwehr der Stadt Kalkar Wer Jungen und Mädchen von sechs bis zehn Jahren. Es können 25 Kinder aufgenommen werden Übungen Alle 14 Tage dienstags von 17 bis 18.30 im Appeldorner Feuerwehrgerätehaus an der Reeserstraße 90.

Die jungen Brandschützer werden alle 14 Tage von 17 bis 18.30 Uhr in Sachen Feuerwehr vorbereitet und ausgebildet. Bis zum Erreichen des zwölften Lebensjahrs dürfen die Kinder noch in der Kinderfeuerwehr bleiben. Mit zehn Jahren können sie dann in die Jugendfeuerwehr wechseln.

Der Spaßfaktor dürfe hierbei nicht fehlen, so die Kinderfeuerwehrwartin Sabine Halfar. „Unser Ziel ist es, die Kinder in der Feuerwehr zu halten und sie zu motivieren“, sagt Halfer. Aber neben Spaß und Spiel, ist es der Kinderfeuerwehrwartin auch wichtig, dass die Kids ein paar grundlegende Dinge lernen. „Wir versuchen selbst beim Spielen immer den Bezug zur Feuerwehr zu haben“, sagt Halfer. Insbesondere die soziale Komponente wie etwa das füreinander da Sein, die Zusammenarbeit und die Kameradschaft untereinander, wie Halfer sagt, sei eines der wichtigsten Bestandteile in der Feuerwehr, erläutert sie.

Im Jahr 2017 wurde die Kinderfeuerwehr unter Georg Bouwmann, Leiter der Feuerwehr Kalkar, gegründet. Die künftigen Brandschützer können als erste große Leistungsprüfung der Feuerwehr die Kinderflamme absolvieren. Dazu müssen sie in der Prüfung einige Fragen beantworten können oder wissen, wo der Erste-Hilfe-Kasten in der Feuerwache zu finden ist.

Die jungen Brandschützer erhalten beim Bestehen der Prüfung das Abzeichen „Kinderflamme“, die in drei Stufen – Bronze, Silber und Gold – unterteilt ist. In Kalkar wurde im November zum ersten Mal die Flämmchen Prüfung abgenommen. Drei Betreuer haben hierzu die Berechtigung. Somit erhielten zwölf junge Brandschützer das Abzeichen „Kinderflamme“, das bei der Verleihung von der Bürgermeisterin Britta Schulz sowie dem stellvertretender Stadtbrandinspektor Helmut Hessel in Form einer Urkunde und Abzeichen übergeben wurde.