Königin der Instrumente Kinder lernen in Maria Magdalena die Orgel kennenlernen

Etienne Walhain ist Organist an der Kathedrale von Tournai in Belgien und hat die Gocher Orgel im Jahr 2019 schon einmal gespielt. Als Erzähler wurde Paul Goossens engagiert, der in ruhigem Sprachfluss, immer parallel zu den Orgel-Sequenzen, mit Worten die Bilder vertiefte, die die Orgelklänge hervorriefen. Manchmal kam er gegen das Instrument kaum durch, in den vorderen Reihen der Kirche funktionierte es besser, erklärte Norbert Oeser, Vorsitzender des Orgelbauvereins. Im Anschluss durften die Gäste nach oben auf die Orgelempore kommen und das königliche Instrument aus der Nähe betrachten. Der Spieltisch mit den Manualen, die verschieden großen Pfeifen, die Register, das Windwerk – da gab es einiges zu erfahren. „Und dort hätten auch nicht viel mehr Menschen Platz gefunden“, so Oeser. Den Kindern, die da waren, habe es gefallen.