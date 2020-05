Aktion zum Tag der Apostelin Junia : Kfd-Frauen predigen bundesweit

Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Die Premiere dieser Aktion ist zum Tag der Apostelin Junia geplant – auch in Goch. Hier wird Ulrike Göken-Huismann, Mitglied im Kfd-Bundesvorstand, drei Predigten in Wortgottesdiensten halten.

Zum Tag der Apostelin Junia am morgigen Sonntag, 17. Mai, organisiert der Bundesverband der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (Kfd) eine Premiere: Erstmals werden zwölf Frauen, die als geistliche Leiterinnen oder Begleiterinnen in der Kfd aktiv sind, an zwölf Orten bundesweit am selben Tag predigen. Beteiligt sind die Kfd-Diözesanverbände in den Bistümern Aachen, Berlin, Essen, Köln, Magdeburg, Mainz, München-Freising, Münster, Paderborn und Trier.

Die Frauen wollen damit deutlich machen, dass sie ihrer Berufung folgen und tragen ihre Forderung nach einer geschlechtergerechten Kirche dorthin, wo es an Gleichberechtigung bislang fehlt: in die katholischen Kirchen. „Ursprünglich wollten wir alle in einer Eucharistiefeier predigen. Die Corona-Krise zwingt uns, einmal mehr zu beweisen, dass wir Frauen geübt darin sind, das Beste aus einer Situation zu machen“, sagt Ulrike Göken-Huismann, seit 2013 Geistliche Begleiterin und Mitglied im Kfd-Bundesvorstand.

Neben Live-Predigten in von Eucharistie- oder Wortgottesfeiern stehen manche Predigten als Video-Andachten, Podcasts oder Textdatei zur Verfügung. Auch Göken-Huismann (Bistum Münster) predigt gleich dreimal in Wortgottesfeiern: Am Samstag, 16. Mai, 18.30 Uhr, in St. Willibrord Goch-Hassum, am Sonntag, 17. Mai, 9.30 Uhr, in St. Petrus Goch-Hommersum sowie um 11 Uhr in St. Stephanus Goch-Kessel.

Der Gedenktag der Apostelin Junia für die Aktion ist laut Göken-Huismann nicht zufällig gewählt: „Junia wird in der neuen Einheitsübersetzung von 2016 klar und deutlich Apostelin genannt. Ich freue mich sehr darauf, an ihrem Festtag zu predigen und quasi in ihrer Nachfolge das Wort Gottes zu verkünden.“ Durch einen Übersetzungsfehler dachte man jahrhundertelang, es handele sich um einen Mann namens Junias. Die Einheitsübersetzung 2016 macht aus Junias wieder Junia. Für Göken-Huismann ist dies ein frühes Beispiel geschlechtsspezifischer Ungleichbehandlung, das die politische Komponente der Aktion betone. „Ich verstehe unsere Aktion auch als Beitrag der Kfd zum Synodalen Weg der Kirche in Deutschland: Die Rücknahme des Predigtverbotes für Laien in der Eucharistiefeier wäre ein kleiner, aber wichtiger Schritt im Hinblick auf die notwendige Erneuerung der Kirche.“