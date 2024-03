Nach längerer Pause Laientheater Tingel-Tangel aus Kessel plant wieder ein Bühnenstück

Voller Vorfreude konnte an diesem Abend zudem berichtet werden, dass sich nach langer Pause wieder eine Gruppe von Aktiven zusammengefunden und auch bereits ein Stück ausgewählt hat. Sehr erfreulich sei dabei die Tatsache, dass unter den Aktiven gleich zwei neue Gesichter zu sehen sein werden, so der Vorstand. Aufgrund des Aufrufs, mit dem der Theaterverein im Oktober an die Öffentlichkeit getreten war, hatten sich die beiden „Neuen“ gemeldet und konnten dann direkt bei der anstehenden Stückauswahl mit einsteigen.