Rund um die Kirche Popmusik, Chorgesang und Tanz beim Kesseler Pfarrfest

Natürlich gehört auch eine Verlosung zum Programm. Der Erlös des Tages kommt übrigens mehreren gemeinnützigen Zwecken zu Gute: der Tafel Goch, dem Schulprojekt in Nigeria, der Ortscaritas, der Aktion Mumaasso und der IG Krebs. Die Veranstalter sind froh darüber, dass sich viele Firmen und auch Privatpersonen finanziell engagieren, um das Fest zu unterstützen. Die Euregio bringt sich über die Projektförderung im Namen des Interreg VI A-Programms Deutschland-Niederlande ein. Aus der niederländischen Nachbargemeinde Ven-Zelderheide kommt nicht nur ein Chor, es beteiligen sich auch weitere Bürger am Pfarrfest in Kessel. „Es soll ein schöner Tag mit vielen schönen Erlebnissen, Begegnungen und Gesprächen werden“, wünscht sich die Pfarrgemeinde.