Keppeln: Queekespiere feiern das Leben 

Keppeln Wer in Keppeln lebt, nimmt das Leben mit Humor. Besonders im Karneval.

Herrlich als Zwiegespräch: Bauer Jan (Andy Bodden) mit seiner Bühnenpartnerin Ludmilla (Sabine Krebbers), die ihn mit Hochzeitsplänen überraschte und gar nach Las Vegas fliegen wollte. Doch Jan machte klar, dass er nicht von Elvis, sondern auf dem Dorf von Pastor Engels getraut werden will. Bestens aufgelegte Stimmungsgaranten sind seit Jahren Marco und Lukas Aymans, die auch in diesem Jahr nicht nur mit Wortwitz und Spontanität, sondern auch mit ihren Gesangseinlagen überzeugten. Stehende Ovationen gab es für einen Gast aus Kleve. Petra Rinke bezog Publikum und Elferrat so gekonnt in ihren Vortrag ein, dass man sie gar nicht mehr gehen lassen wollte.