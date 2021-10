Kirmes Keppeln : Kirmes mit Festumzug und Freibier

Autoscooter – seit langem ein Kirmes-Sinnbild.

Uedem-Keppeln Das Queekendorf Keppeln feiert vom 8. bis zum 11. Oktober rund um die Bürgerbegegnungsstätte. Bürgermeister Weber eröffnet den Rummel mit Freibier und Karussellfahren für die Kleinen.

(cbr) Keppeln bereitet sich auf die Kirmes vor, wenn auch in diesem Jahr in ungewohntem Rahmen. Statt im Zelt wird diesmal in und vor der Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“ gefeiert. Offiziell geht es am Samstag, 9. Oktober, mit dem Fassanstich um 15 Uhr los, parallel feuert die St.-Sebastianus-Bruderschaft ihre Böllerkanone ab. An der Dorfschule schlägt Bürgermeister Rainer Weber das erste Fass an und verteilt Freibier, während die Kinder kostenlos mit dem Karussell fahren dürfen. Im Anschluss an die Kirmeseröffnung hat die Dorfschule ebenso geöffnet wie Fahrgeschäfte und Buden auf dem Dorfplatz.

Pünktlich um 7 Uhr beginnt am Sonntag, 10. Oktober, das Kirmeswecken mit dem Musikverein König David, ab 9.30 Uhr wird der Gottesdienst in St. Jodokus gefeiert. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal folgt der Festumzug aller Vereine und Gruppen durch das Dorf, der am Bolzplatz endet. Dort werden die Teilnehmer und Kirmesgäste von den Fahnenschwenkern begrüßt, bevor die Sebastianus-Schützen Salut schießen. Zum traditionellen Kirmesfrühschoppen, der anschließend in der Dorfschule beginnt, gehört das Platzkonzert vom Musikverein König David. Außerdem wird der neue Ordensträger der Karnevalsgesellschaft Queekespiere verkündet.

Uitruuper Stephan Hünting verrät um 13.30 Uhr, wer mit dem „Orden van et Möökeshüss“ ausgezeichnet wird, bevor das Queekenballett mit dem Gardetanz das Publikum begeistert. Am Nachmittag wird Zauberer Helmut Appenzeller ein magisches Programm für Kinder zeigen und anschließend Luftballonfiguren modellieren.