Aktion zum Schulstart : Bauernmarkt Lindchen verschenkt einen Apfelbaum

UEDEM Bewerben für einen Apfelbaum oder Birnbaum können sich Schulen und Kindergärten im Kreis Kleve. Außerdem werden Schultüten mit Obst und Gemüse gefüllt.

Die Einschulung für viele i-Dötzchen rückt näher, und die Kinder freuen sich auf den ersten Schultag. Etwas ganz Besonderes – findet auch der hiesige Bauernmarkt Lindchen und hat sich deshalb zwei Aktionen zum Schulanfang überlegt. Als Regionalpartner für frisches Obst und Gemüse schenkt das Lindchen den Schulen und Kindergärten im Kreis Kleve einen Apfelbaum oder Birnbaum für das neue Schuljahr. Außerdem werden am Einschulungstag und den beiden darauffolgenden Tagen die Schultüten der Kinder mit frischem Obst und Gemüse gefüllt.

Bereits vor einigen Jahren sponserte das Lindchen Bäume und Einschulungsobst für die Kleinsten. „Darüber reden die Leute heute noch“, bestätigt Peter Hesseling, „deswegen war es uns wichtig, das Thema erneut aufzugreifen. Denn nichts ist so schön wie glückliche Kinderaugen, wenn sie einen frischen Apfel in der Hand halten“, sagt er.

So läuft die Aktion ab: Die Schultüten werden am 18., 19. und 20. August beim Bauernmarkt Lindchen in Uedem vor Ort gefüllt. Die Kinder kommen einfach mit ihrer Schultüte vorbei und das Lindchen Team füllt diese gratis mit frischen Äpfeln, Nektarinen, Trauben, Tomaten, Pfirsichen und Möhren.