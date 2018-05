Goch/Kleve: Keine Haft-Entlassung im Schlüsseldienst-Prozess

Goch/Kleve Der Antrag des 57-jährigen Angeklagten auf Entlassung aus der U-Haft wurde abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft rechnet mit nicht gezahlten Steuern der Schlüsseldienst-Firma in Höhe von rund 15 Millionen Euro.

Lediglich einer der geladenen Schlüsseldienst-Monteure gab Auskunft: Nach einer einmonatigen Einarbeitung durch einen anderen Monteur sei er als Selbstständiger acht Monate für die DSZ tätig gewesen. Deutschlandweit und in Österreich sei der Essener auf Montage gewesen, habe in der Regel im Hotel übernachtet und die Aufträge per Kurznachricht von der DSZ erhalten. 40 Prozent der Rechnungsbeträge habe er behalten, der Rest sei an die Gelderner Zentrale gegangen. In welche Region er reisen sollte, um Aufträge durchzuführen, habe ihm der 39-jährige Angeklagte und ehemalige Geschäftsführer der DSZ mitgeteilt.