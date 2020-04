Aktuelle Waldbrandgefahr : Starker Wind macht Trockenheit so gefährlich

Goch Im niederländisch-deutschen Grenzgebiet gab es einen riesigen Flächenbrand. Auch im Kreis Kleve ist die Gefahr groß, mahnt Gochs Feuerwehrchef.

An einen durchgängig so warmen und trockenen März und April kann sich kaum jemand erinnern. Hat es bei uns in dieser Zeit öfter gebrannt als in anderen Jahren?