Karneval aus Goch Tanz und Tollitäten beim Familiennachmittag der Concordia

Wie in jedem Jahr fand auch in dieser Session der Familiennachmittag des KCC Goch im Multifunctioneel Centrum „de Klaproos“ in Siebengewald/Niederlande statt. Ausgeschmückt wurde der Saal von Mamas, Papas, Omas, Opas, Tanten, Onkeln, Geschwistern, Bekannten und Freunden der Concordia-Familie. Somit hatten die Tänzerinnen und Tänzer umso mehr Spaß, ihre einstudierten Choreografien zu präsentieren. Unter der engagierten und fröhlichen Moderation von Lisa Bartholemy und Sarah Heuer wurden die Gäste durch das bunte und kurzweilige Programm geleitet.