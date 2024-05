Wohnungsbau in Goch Was auf der Baustelle hinter der Bücherei entsteht

Goch · An der Lagardenstraße in Goch befindet sich ein interessantes städtisches Grundstück in der Nähe von Neu-See-Land. Nun tut sich etwas: Hier soll neue Wohnbebauung entstehen – auch wenn zunächst nur ein Teil des Geländes zur Verfügung steht.

08.05.2024 , 05:15 Uhr

Das Schild der Firma KB Bau weist darauf hin, dass demnächst hinter der Stadtbücherei gebaut wird. Erst einmal geht es um Doppelhäuser, deren öffentlich geförderte Wohnungen vermietet werden. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik