Bühnenstück „Kauz und Chaotin“ : Martin Semmelrogge im Gocher Kastell

Goch Am kommenden Montag, 7. November, um 20 Uhr ist die Komödie am Altstadtmarkt mit dem Stück „Kauz und Chaotin“ zu Gast im Gocher Kastell.

Dieses komödiantische Stück des Literaturnobelpreis- und Oscarpreisträgers George Bernard Shaw wurde 1913 uraufgeführt und nun in ein modernes Gewand gehüllt. Es sorgt mit Martin und Joanna Semmelrogge in der Besetzung für einen unterhaltsamen Theaterabend.

Zum Inhalt des Stücks, das in Goch auf die Bühne kommt: Ein kauziger Professor holt eine zerlumpte, ordinäre Chaotin aus der Gosse und erzieht sie zur Lady. Sie streiten sich und finden am Ende doch zueinander. So oder so ähnlich kennt man Bernard Shaws „Pygmalion“ als Filmversion. Diese modernisierte Fassung, die im heutigen Berlin spielt, zeigt anschaulich, dass die Komödie auch 110 Jahre nach ihrer Uraufführung noch äußerst amüsant und zeitgemäß ist.