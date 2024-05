Nachfolger von Kaufland Eröffnungstermin für Einkaufszentrum am Gocher Südring steht fest

Inzwischen scheint die Zuversicht groß, den vorgesehenen Eröffnungstermin einhalten zu können: Noch wird an allen Ecken und Kanten drinnen und draußen gearbeitet, aber am 18. Juni soll alles fertig sein. Denn an diesem Tag wollen die Hauptmieter des Einkaufszentrums am Gocher Südring ihre Geschäfte eröffnen. Beziehungsweise in ihre früheren, umfassend sanierten Räume wiederkehren.