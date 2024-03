Einkaufszentrum am Ring Diese Elektromarkt-Kette kommt nach Goch

Die Verhandlungen dauerten lange. Monatelang hieß es immer wieder, man sei noch in Abstimmungsgesprächen, inzwischen sind die nötigen Unterschriften vollzogen, die Nachricht durfte raus: Medimax kehrt zurück nach Goch, und zwar an die alte Wirkungsstätte. Bis der Elektronikhändler vor einigen Jahren das ehemalige Kaufland-Gebäude verließ, weil die Sanierung anstand (mit der dann doch viel später als erwartet begonnen wurde), hatte die Filiale viele Freunde. Ob Unterhaltungselektronik, weiße Ware, alles rund um den Computer oder (damals) sogar noch CDs – bei Medimax gab’s fast alles. Und so soll es in Kürze auch wieder sein.