Katharinenweg in Goch : Zehnjähriger nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

GOCH Der Junge war gegen das Auto eines Mann gerannt und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

(RP) Am vergangenen Samstag kam es gegen 14.25 Uhr auf dem Katharinenweg nahe dem Gocher Westring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriger Junge verletzt wurde. Der Unfallhergang konnte noch nicht eindeutig geklärt werden. Bislang ist bekannt, dass ein 65-jähriger Mann mit seinem Mercedes von einer Stichstraße kommend in den Katharinenweg abbiegen wollte. Zeitgleich spielte der Junge an dieser Stelle auf dem Katharinenweg. Dabei lief er aus bislang unbekanntem Grund seitlich gegen den Toyota eines 88-jährigen Mannes aus Goch und wurde dadurch verletzt. Er wurde vorsorglich zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.