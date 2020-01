Infrastruktur in Goch : Bürger fordert Straßensanierung in Goch

Info

Kommunale Stadtstraßen Nicht nur die ländlichen Wege sind marode, auch zahlreiche städtische Straßen benötigen eine Sanierung, die Marienwasserstraße in Goch oder die Waterkuhlstraße in Pfalzdorf zum Beispiel. In dieser Angelegenheit wartet die Verwaltung auf eine Stellungnahme mit Handlungsempfehlungen der kommunalen Spitzenverbände. Erst Mitte Dezmeber wurde das neue KAG-Gesetz in NRW verabschiedet.