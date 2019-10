Keppeln : Queekespiere verleihen erstmals zwei Möökeshüss-Orden

Stephan Hünting (M.), Robert Terheiden (l.) und Stefan Giesen. Foto: cbr

Uedem-Keppeln Die Karnevalsgesellschaft wird den Orden für besondere Verdienste im Brauchtum gleich zweimal vergeben.

(cbr) Überraschung in Keppeln: Erstmals hat sich die Karnevalsgesellschaft Queekespiere entschieden, nicht nur einen „Orden van et Möökeshüss“ zu verleihen, sondern zwei. Das verkündete am Sonntag im Festzelt „Uitruuper“ Stephan Hünting. Mit dem Orden, der seit 1978 alljährlich verliehen wird, werden Einzelpersonen oder Gruppen geehrt, die sich in besonderer Weise um den Erhalt von Brauchtum und Mundart ausgezeichnet haben.

Ordensträger werden der Verein „För Land en Lüj“, dessen Mitglieder im Kreis Kleve mit ihren Mundart-Nachmittagen dafür sorgen, dass die Mundart nicht ausstirbt. Für ihr Engagement im Brauchtum wird die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) am Niederrhein mit ihren Ortsgruppen in den Kreisen Kleve und Wesel geehrt. Die Jugendlichen hatten mit ihrer 72-Stunden-Aktion auf ihr Engagement aufmerksam gemacht und in Keppeln ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert.

„Die Queekespiere zeigen immer wieder, dass Tradition und Brauchtum auch jung sein dürfen und von neuen Ideen leben“, sagt die Vorsitzende Steffi Neu. „Weil es sich anbot, haben wir uns entschieden, zwei Orden zu verleihen, um Brauchtum und Mundart zu ehren.“ Außerdem sollen durch den doppelten Orden die Ordensträger über die Generationen hinweg miteinander ins Gespräch kommen. „Ich bin schon sehr gespannt auf die Ordensverleihung, das ist für uns ja auch das erste Mal mit zwei Ordensträgern“, sagt Steffi Neu lachend.