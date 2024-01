Bunt statt braun Karnevalisten in Goch setzen Zeichen gegen Rassismus

Deshalb beteiligen sich Prinz Micky II. und Prinzessin Caroline I. nicht nur an der Kundgebung auf dem Gocher Marktplatz am Sonntag, 28. Januar, sie wollen sich auch in einem Pressegespräch zu den aktuellen Vorfällen und Protestaktionen äußern. Dazu haben sie die Prinzenpaare aus der Nachbarschaft und die Prinzessin aus Bedburg-Hau eingeladen, um unter dem Schlagwort „Karneval gegen Rechts“ ein Zeichen für Toleranz und gegen Rassismus zu setzen.